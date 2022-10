Calendario Mondiali volley femminile 2022 | programma | date e orari dai quarti alla finale | tv | streaming

(Di domenica 9 ottobre 2022) Idientrano nel vivo con la fase a eliminazione diretta. Dopo due intense fasi a gironi, che hanno caratterizzato le ultime due settimane di gioco, è giunto il momento degli scontri da dentro o fuori. Si inizierà martedì 11 ottobre con idi: due sfide ad Apeldoorn (Paesi Bassi) alle ore 17.00 e alle ore 20.00, altri due confronti a Gliwice (Polonia) alle ore 17.30 e alle ore 20.30. Le vincenti delle partite disputate nella stessa località si fronteggeranno tra loro nelle rispettive semifinali di mercoledì 12 ottobre (in Polonia) e giovedì 13 ottobre (in Olanda), entrambe previste in prima serata. Laandrà in scena sabato 15 ottobre ad Apeldoorn. L’Italia si è resa protagonista di un eccellente cammino, caratterizzato ...

Cresce l'attesa per Italia - Cina , partita valevole per i quarti di finale dei Mondiali femminili 2022 di volley , in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre.