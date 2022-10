Calendario Mondiali rugby femminile 2022 oggi | orari partite 9 ottobre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nella notte italiana di, domenica 9, si terranno tre incontri validi per la prima giornata della prima fase a gironi della nona edizione della Coppa del Mondo di, in corso in Nuova Zelanda: l’Italia farà il proprio esordio nella Pool B contro gli USA alle ore 01.45 italiane. L’altra sfida del girone sarà quella tra Giappone e Canada, che scatterà alle ore 04.15, infine ilverrà completato dal match della Pool A tra Galles e Scozia, che si giocherà a partire dalle ore 06.45. USA-Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in direttasu Rai Play, Sky Go e NOW.COPPA DEL MONDODOMENICA 9 ...