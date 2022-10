Calcio | Serie A | Torino-Empoli 1-1 | Lukic risponde a Destro**

(Di domenica 9 ottobre 2022), 9 ott. (Adnkronos) - Iltrova il pari 1-1 nel finale contro l'. I toscani subiscono la rete del pari al 90' su una carambola diche pareggia la rete di Destro al 49'. Con questo punteggio la squadra di Zanetti sale a 8 punti mentre quella di Juric sale 11 punti in classifica. I granata trovano il pari dopo tre sconfitte consecutive che hanno un po' rovinato un ottimo inizio di campionato. Gli uomini di Juric partono forte e collezionano occasioni, impegnando Vicario in diverse occasioni. Al 24' colpiscono un palo con un colpo di testa di Vlasic. Al 29' iltrova la rete con Miranchuk che finalizza di testa un uno-due con Ola Aina, ma il Var annulla per fuorigioco a inizio azione di Sanabria. Al 43' ancora il paraguaiano protagonista nel secondo gol annullato ai ...

