Calcio | Serie A Sottil ' Fatto più dell' Atalanta | pari strameritato'

Il derby delle panchine traballanti finisce con la vittoria sul filo di lana (2 - 1) per la Salernitana che salva Nicola e mette a rischio il futuro di Cioffi sulla panchina del Verona. Il momento ...Dal dischetto va lo stesso colombiano che non sbaglia: per lui è il 50esimo gol con l'Atalanta inA, raggiunto il Papu Gomez. Salernitana - Hellas Verona live: Calcio - Serie A Il sogno della prima vittoria in serie D del Salsomaggiore sfuma ad una manciata di minuti dal triplice fischi finale. Termina 1-1 a Budrio. Finale di gara ricco di emozioni. Primo tempo abbastanza eq ...Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra (40' st Ehizibue), Lovric (14' st Arslan), Walace, Makengo (14' st Samardzic), Udogie; Beto (19' st Success), Deulofeu (20 Padelli, 99 Piana, ...