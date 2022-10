Bundesliga 2022 2023 | Union Berlino vince ed è primo | manita Moenchengladbach

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) E’ l’la nuova capolista a sorpresa della. Con la vittoria sul campo dello Stoccarda, la squadra della capitalegrazie a un gol di Jaeckel che vale non solo la vittoria, ma anche il primato, in virtù del contemporaneo pareggio del Friburgo in casa dei cugini dell’Hertha. In questo incontro gli ospiti si portano avanti con Kyereh, Lukebakio pareggia i conti e poi Serdar trova il gol del sorpasso, ma nel finale Schade evita la sconfitta alla rivelazione di questo campionato. Nel pomeriggio è clamoroso il 5-2 con cui il Borussia Monchengladbach inchioda il Colonia: Friedrich porta in vantaggio la squadra di casa, Kainz pareggia subito, poi però Bensebaini non perdona su rigore. Stindl e Bensebaini nella ripresa la chiudono, ...