Brutto infortunio per il Napoli | Rrahmani costretto al cambio | cos’è successo

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ilsta vincendo 1-2 la sfida valida per la nona giornata di Serie A in casa della Cremonese. Alla rete di Politano ha risposto la Cremonese con Dessers. La zuccata di Simeone ha permesso agli azzurri di passare in vantaggio. A poco più di dieci minuti dal termine, Amirresta col ginocchio piantato a terra e urla dal dolore. Il problema non sembra di poco conto. In campo entra lo staff sanitario azzurro; nel frattempo si scaldano Juan Jesus e Ostigard. Il difensore kosovaro non riesce a proseguire: al suo posto entra Leo Ostigard, preferito da Spalletti a Juan Jesus. La Cremonese e ilsi sono sfidate in totale per 17 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. In complessivo, la squadra azzurra è in vantaggio nei precedenti: 2 vittorie della Cremonese 6 pareggi 9 vittorie del ...

Sport Fanpage

La sua crescita è stata bloccata da unal ginocchio ma adesso lo spagnolo è tornato regolarmente a disposizione di Xavi che, però, non sembra ritenerlo una prima scelta visto che ...Con il recupero in extremis di Tarroni, coach Scaramuccia può contare quasi sull'organico completo ad eccezione di Joana Valtcheva, ancora indisponibile per i postumi del graveal ... Brutto infortunio per Calabria in Empoli-Milan: sostituito al 39' esce in barella Inter, Lukaku e Correa saltano il Barcellona Niente trasferta a Barcellona per Lukaku e Correa, i due attaccanti non recuperano dai rispettivi infortuni e devono dare forfait. Ecco quanto riportato da ...TuttoNapoli.net foto di www.imagephotoagency.it Non si placa il calvario in Inghilterra di Arthur Melo. Dopo essere stato aggregato all'Under-21 del Liverpool per le precarie condizioni fisiche con le ...