Bonus bollette | fino a 400 euro per le utenze | ecco per chi

(Di domenica 9 ottobre 2022) Le iniziative istituzionali per cercare di arginare il caro energia per le famiglie sono di vario genere e misure I costi dell’energia continuano ad aumentare e non si riesce ancora ad arginare il fenomeno a livello istituzionale. Inpa non c’è accordo sulla strategia da adottare per frenare l’aumento del gas e intanto il tempo L'articolo proviene da Consumatore.com.

...Dal 10 ottobre domande per ilgas, ma scadenza il 15 ottobre Per consentire agli interessati di aderire all'iniziativa della Regione contro i rincari del costo del gas e delleper ......, previsto attraverso il decreto Aiuti Ter dal Governo Draghi prima delle elezioni politiche e destinato a supportare chi ha poco margine per far fronte ai continui aumenti delle, ...(askanews) - Gli italiani vanno incontro ad una stangata senza precedenti, determinata dall'inflazione alle stelle e dai rincari delle tariffe energetiche, salite ad ottobre del +59% per la luce mentr ...Via al nuovo contributo mensile per le forniture di gas della Regione Basilicata che ridurranno le bollette, ma serve fare presto ...