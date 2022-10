Bollettino Covid | oggi 34 444 contagi | ricoveri in crescita I dati del 9 ottobre 2022

(Di domenica 9 ottobre 2022) L'ultimo aggiornamento sull'epidemia in Italia, 41 decessi. Lievita il numero di posti occupati negli ospedali

L'ultimo aggiornamento sull'epidemia in Italia, 41 decessi. Lievita il numero di posti occupati negli ospedaliLe note delleggi anche, Rezza: "Aumenta velocità di circolazione del virus, Rt sopra 1" La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di ...Oggi, domenica 8 ottobre, nel Lazio su 1.944 tamponi molecolari e 13.525 tamponi antigenici per un totale di 15.469 tamponi, si registrano 3.023 nuovi casi positivi (-452), sono 0 i decessi (-2 ...Sono 1.090 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 8.715 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.221 ...