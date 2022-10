Bolletta del gas da incubo? Risparmia fino al 47% | Il segreto sta in cucina

(Di domenica 9 ottobre 2022) Se ladel gas si preannuncia costosissima, c’è un rimedio facile e veloce che può aiutare tutti: il risparmio parte dalla(Pexels)La pandemia e la guerra in Ucraina stanno avendo duri impatti economici sulla quotidianità. La crisi delle materie prime, infatti, causa un aumento dei prezzi di molti dei beni primari tra cui la spesa alimentare, i carburanti e luce, gas ed energia elettrica. La conseguenza è che tutto aumenti di prezzo in una maniera incontrollabile e per molti insostenibile, con stipendi ed entrate che però rimangono invariate. Per cercare di arginare il costo delladel gas, però, c’è una soluzione rapida e facile da attuare. Ilsta in: con questo metodo, le bollette si alleggerirannoal ...

il Resto del Carlino

... se quasi tutti ormai sanno che forno e phon sono nemici delle nostre tasche, non a tutti è chiaro l'impatto che può avere sullal'utilizzotelevisore. Vivere con la TV accesa è una ...... la singola, interamente fondata sulla compilazione di unacon 5 numeri al costo di 1 euro ...racchiude in sé la selezione di un lotto numerico che va da 6 a 9 numeri e richiede la scelta... La bolletta della cucina a gas da 26 a 994 euro Un dossier sulla crisi a Napoli e nella sua area metropolitana, tra famiglie in ginocchio, inoccupati, nuovi poveri. Numeri giunti in Prefettura, roba da brividi. Parliamo di crisi energetica, ...È in partenza l'autocertificazione per ottenere il bonus gas contro il caro bollette per i prossimi mesi invernali: ecco chi può fare domanda.