Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 6 del 10 Ottobre 2022

(Di domenica 9 ottobre 2022) F?rat commette un errore mentre cerca di aiutare. La guerra tra Dila e Ümran è ormai mortale, F?rat deve fare qualcosa prima che costi la vita a qualcuno. Tuttavia, F?rat conosce la sua famiglia abbastanza bene da sapere che niente è come sembra e che c’è L'articolo proviene da MediaTurkey.

Edinilen son dakika haberine göre Polonya'nin Gdanks kentinde turistleri tasiyan küçük bir teknenin batmasi sonucu 3 kisi hayatini kaybetti.Ünlü fenomen Danla Bilic, gönlünü yakisikli oyuncu Kubilay Aka'ya kaptirdi. Kubilay Aka ile Danla Bilic sarkici Berkay'in konserinde asklarini ilan etmisti. Konsere el ele giden çift, beraber dans edi ...