Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 6 del 10 Ottobre 2022 (Di domenica 9 ottobre 2022) F?rat commette un errore mentre cerca di aiutare. La guerra tra Dila e Ümran è ormai mortale, F?rat deve fare qualcosa prima che costi la vita a qualcuno. Tuttavia, F?rat conosce la sua famiglia abbastanza bene da sapere che niente è come sembra e che c’è L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
Nessuno può capire come è iniziata e come è finita la serie Bir Küçük Gün Isigi! Serietv Turche
Plastiksiz kargo mümkün: Küçük üretici basardi, artik talep artiyorMerve Özkorkmaz, Sapanca Kirkpinar‘da imalathanesinde ürettigi dogal kozmetik ürünlerini, mahalle sakinlerinden topladigi atiklarla hazirladigi plastiksiz olarak müsteriye ulastiriyor. Dört yildir adi ...
Bir Küçük Gün Isigi 7. bölüm fragmani! "Bir adam bir kadin hakkinda neden yalan söyler"Bir Küçük Gün Isigi 67 bölüm fragmani yayinlandi! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanina ’Bir adam bir kadin hakkinda neden yalan söyler Ya sakladigi bir sir vardir, ya da çok seviyordur!’ sö ...
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