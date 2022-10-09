Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 6 del 10 Ottobre 2022

Serietv Turche

Merve Özkorkmaz, Sapanca Kirkpinar‘da imalathanesinde ürettigi dogal kozmetik ürünlerini, mahalle sakinlerinden topladigi atiklarla hazirladigi plastiksiz olarak müsteriye ulastiriyor. Dört yildir adi ...Bir Küçük Gün Isigi 67 bölüm fragmani yayinlandi! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanina ’Bir adam bir kadin hakkinda neden yalan söyler Ya sakladigi bir sir vardir, ya da çok seviyordur!’ sö ...