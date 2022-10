Biagio Antonacci | dopo Marianna Morandi ama lei | chi è la findanzata?

Leggi su youmovies

(Di domenica 9 ottobre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.la storia con, è ripartito da lei. Una personalità molto importante per lui e a cui è legato da tanti anni. Scopriamo insieme chi è.è uno degli artisti più amati in assoluto. Le sue canzoni hanno scritto parte della storia recente della musica italiana. Come avviene spesso,