Berlino cerca sempre l' egemonia | perché l' Europa può saltare davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dopo la scelta della Germania di stanziare duecento miliardi di euro a sostegno di imprese e famiglie tedesche per tutelarle dall'alto costo dell'energia - abbandonando con il rifiuto del price cap gli altri Paesi dell'Ue a un futuro a tinte fosche- la domanda dalla quale non si può più sfuggire ( senza temere accuse di anti-europeismo) è la seguente: per quali ragioni l'unità politica dell'Unione continua ad essere un miraggio ? Conviene fare un passo indietro. DIFFICOLTÀ Dal Trattato di Roma del 1957 in poi l'azione dell'élite europea èstata sorretta dalla convinzione secondo cui una progressiva intesa sul terreno delle relazioni commerciali avrebbe trascinato, in modo automatico, i Paesi membri verso una crescente omogeneizzazione sia di ordine economico che di carattere politico. Talché nel volgere di alcuni decenni si è giunti agli accordi di ...