Belen | scollatura estrema in prima serata E quando si gira pazzesco | Guarda

(Di domenica 9 ottobre 2022) Mamma mia,Rodriguez. Siamo a Tu si que vales, il varietà del sabato sera in onda su Canale 5. Si tratta della quarta puntata di quest'anno, quella dell'8 ottobre. La squadra è quella di sempre, quella dei campionissimi della tv: non solo, ma anche Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Ma qui si parla della showgirl argentina. Già, perché ad un certo punto ha sfoggiato un abitino strizzatissimo, arancione, con bretelle sottili e soprattutto una profondissima. Insomma, squarci e visioni proibitissime insu Canale 5. Il vestito, che le stava d'incanto, è firmato Bec + Bridge e ha un costo di 306 euro. Un abito che esaltava in particolare le gambe diRodriguez, che si conferma tra le grandi ...

