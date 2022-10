Bassa Sassonia | i social democratici vincono le elezioni Male i liberali che assicurano | “No ripercussioni su governo federale”

(Di domenica 9 ottobre 2022) “Abbiamo combattuto e abbiamo vinto”. Sono le parole deldemocratico Stephan Weil, ministro presidente della, subito dopo aver portato il suo partito alla vittoria alleregionali. Gli exit poll danno lo danno al 32,5%, comunque in calo rispetto a cinque anni fa, mentre i cristianodella Cdu si sono fermati al 27,5%. Questa tornata elettorale è particolarmente significativa perché è considerata il primo test per la leadership del cancelliere Olaf Scholz. Se i primi risultati verranno confermati, si registra un passo avanti dei Verdi che guadagnano rispetto alle ultimeoltre il 5%, attestandosi al 14%. Cresce anche l’estrema destra di Alternative fuer Deutschland, che raggiunge la doppia cifra con l’11,5%. “Per i ...

Olaf Scholz può tirare solo parzialmente un sospiro di sollievo. Inil 'suo' governatore uscente Stephan Weil incassa il 33% dei voti, e la Spd resta il primo partito (anche se perde oltre il 3% rispetto a cinque anni fa). E i socialdemocratici si ...In Germania, alle elezioni regionali della, sono in vantaggio i socialdemocratici con il 32,5% stando agli exit poll pubblicati dalla Zdf. La Cdu ha ottenuto il 27,5%. Si va verso una vittoria per il governatore uscente ...Il Partito Socialdemocratico Tedesco (SPD) è stato il partito che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni regionali nello Stato della Bassa Sassonia (33,2%), secondo le proiezioni prodotte ...