Basket | Serie A | Tortona espugna Reggio Emilia | Trento doma Treviso

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nel tardo pomeriggio di oggi si sono disputati due match validi per la seconda giornata del massimo campionato italiano die in campo sono scese prima, seguite poco dopo da. Ecco come è andata59-63 Parte fortissima, che nei primi minuti domina in difesa e colpisce in attacco con un parziale iniziale di 2-16. Prova a rispondere, ma subito gli ospiti riaccelerano e il primo quarto si chiude sul 10-25, con Christon (8 punti), Macura (7) e Cain (6) protagonisti assoluti, mentre dall’altra parte il solo Hopkins risponde con 7 punti. Secondo quarto dai ritmi più blandi per, ...

Seconda giornata diA aperta ieri dagli anticipi vinti da Brescia e Pesaro rispettivamente su Varese e Venezia. ... Leggi i commentiItaliano: tutte le notizie Gasport 9 ottobre 2022La serata odierna diA1 dimaschili ha visto la disputa di ben cinque match, validi per la seconda giornata del campionato 2022/23. Tra questi si sono giocati tre partite a Reggio Emilia, Sassari e Bologna. ...Un buon inizio, quindi, che lascia ben sperare per le prossime partite nonostante la squadra scesa in campo sia stata fortemente rimaneggiata per colmare le assenze, come quelle di Dania e Del Buono s ...REGGIO EMILIA - Derthona Basket, successo sofferto in esterna contro Reggio Emilia, gli uomini di coach Ramondino la spuntano per 63-59.