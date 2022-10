Basket femminile | Serie A1 2022-2023 | Gorini inebria il Geas sulla sirena | Venezia corsara a Ragusa Ok Schio e Bologna

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) Sei partite oggi, quattro vittorie in casa e nessuna sorpresa nelle partite in cui questo concetto si poteva preventivare. Si è visto il primo reale big match della stagione, ma per scoprire tutto quello che è successo nel dettaglio andiamo a riepilogare l’andamento delle sfide odierne. VIRTUS SEGAFREDO-BRUSCHI SAN GIOVANNI VALDARNO 96-61Troppo elevata la differenza di categoria tra le due squadre, anche con la Virtus che non ha a disposizione tre quinti del roster (Dojkic, Barberis, Andrè). Dopo un primo quarto da 23-16, la chiave è nel secondo, in cui, con Cheyenne Parker silente (entrerà in scena più avanti), a fare le voce grossa sono altre, soprattutto Zandalasini e una versione di alto livello di Del Pero. 49-25 all’intervallo e match praticamente concluso, con le V nere che ribadiscono la propria forza in un ...