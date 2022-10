Baselice | Paolozza | “Facciamoci del male | ecco il nuovo slogan del Pd beneventano”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio, iscritto al Pd di. “Chi semina vento, raccoglie tempesta. Il Pd tanto democratico non mi sembra essere, giusto chiedere o meglio raccogliere le firme per una mozione di sfiducia nei confronti del presidente del partito, ma sarebbe stata opportuna una mozione di sfiducia anche per il segretario politico; dopo la batosta elettorale dell’attuale classe dirigente provinciale, la stessa si sarebbe dovuta dimettere e non iniziare una nuova conta di fedeli dirigenti. Voglio ricordare a me stesso che l’attuale gruppo dirigente ha allontanato o ha fatto scappare numerosi dirigenti che hanno partecipato alla nascita del PD, Troiano, Boffa, Russo, Pepe, Del Vecchio e tanti altri, per non parlare dei numerosi sindaci e ...