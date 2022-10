Bari | diciassette insegnanti di sostegno in dieci anni | la famiglia ritira da scuola il figlio autistico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) “Andando contro ogni principio di buon senso e di inclusione sociale, quest’anno Jacopo resterà a casa invece che andare a. Ci siamo arresi allaparentale. È una sconfitta del sistema, prima ancora che nostra, ma sempre sconfitta è. Tenerlo a casa per proteggerlo dalla, con molta, molta amarezza, ma ci siamo giocati pezzi di salute e di benessere psichico troppo importanti in questi. Brindiamo idealmente al sistema scolastico inclusivo “più bello del mondo”: noi ci siamo arresi. In bocca al lupo a chi resiste”. Così scriveva il 15 scorso su Facebook Maria Grazia Fiore, di, madre di Jacopo affetto dai disturbo dello spettro. Una storia raccontata prime sui quotidiani locali e poi nazionali. L’alunno, 16, ha avuto ...