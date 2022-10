Barcellona-Inter | c’è la notizia su Correa e Lukaku | le condizioni

Leggi su rompipallone

(Di domenica 9 ottobre 2022) Prosegue l’avvicinamento a, sfida valida per la 4°giornata della fase a gironi di Champions League, in programma mercoledì 12/10 alle ore 21:00 al Camp Nou; reduci dal doppio successo dell’ultima settimana proprio contro i blaugrana e sul campo del Sassuolo grazie alla doppietta di Edin Dzeko, i nerazzurri cercheranno di strappare (almeno) 1 punto in Spagna per avere buone chances di qualificazione. Stando a quanto riportato da “Sky Sport” però, i nerazzurri dovranno far ancora a meno di 2 pedine molto importanti per il reparto offensivo e non solo; Joaquine Romeluinfatti non dovrebbero recuperare in tempo per la trasferta in Spagna e sarebbero di fatto ancora indisponibili.Sia l’argentino che il belga ...