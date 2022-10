Barcellona | il ds Alemany | 'Abbiamo giocatori impossibile da piazzare'

TUTTO mercato WEB

... è stato intervistato a Barca Magazine e si è espresso sulla scelta di arrivare al. '... Quando ho parlato con Mateue con il presidente Laporta ho capito che volevano con forza che ...Sulla scelta del: "Mi ha reso molto felice sapere che un club come il Barça era ... "Quando ho parlato con Mateue con il presidente Laporta ho capito che volevano con forza che ... Barcellona, Laporta: "Questa squadra ci ricorderà tempi gloriosi. Alemany il principale artefice" Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Barcellona potrebbe tornare alla carica in casa Juventus per un calciatore che da tempo piace alla dirigenza blaugrana ...