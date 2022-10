Barbascura X a BergamoScienza | “Ora la scienza è per tutti | parliamone ogni giorno”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Bergamo. Venerdì 7 ottobre, ore 21. La sala di NXT Station nel Piazzale degli Alpini è gremita di gente. Nessun rave, nessuna discoteca. Sta per iniziare una conferenza scientifica. Un’ora di talk e trenta minuti di dibattito. È la prima notte del weekend e più di settecento persone, tra i presenti in sala e i collegati da remoto alle diverse dirette online, decidono di viverla con il sapere, all’evento “Etica della Comunicazione” (qui il video dell’evento). Già questo basterebbe per dire cheha fatto di nuovo centro senza ombra di dubbio. Il pubblico, costituito principalmente da giovanissimi, è in religioso silenzio. Dopo l’introduzione di Stefania, una delle tante giovani volontarie che rendono possibile la ventennale manifestazione, i protagonisti della tavola rotonda entrano sul palco. È un panel di tutto rispetto e – cosa ...

