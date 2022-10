Ballando | Iva Zanicchi si scusa con Selvaggia Lucarelli

Leggi su italiasera

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – Dopo l’insulto scappato in diretta tv nei confronti della giudice di ‘con le stelle’, Ivasi èta su Twitter con. “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria”, scriveche ieri sera – pensando di non essere sentita – si era lasciata scappare un “tr*ia” all’indirizzo della giornalista e giudice che aveva votato con uno zero la performance della cantante. L'articolo proviene da Italia Sera.