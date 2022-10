Austria | proiezioni | Van der Bellen rieletto al primo turno La gioia dei sostenitori

Van der Bellen ha vinto le elezioni presidenziali incon il 56,2% dei voti. Quasi un plebiscito per il presidente uscente, che non toglie meriti ... dove secondo leavrebbe superato ...L'indipendente conservatore Tassilo Wallentin, secondo ledopo lo scrutinio del 57,4% delle schede, e' all'8,5%, mentre Dominik Wlazny della Bierpartei, il partito della birra, all'8,1%. 9 ...Il presidente austriaco uscente Alexander Van der Bellen e' stato rieletto per un secondo mandato. Le proiezioni della tv pubblica Orf, dopo ...Il Presidente austriaco Alexander van der Bellen ha ottenuto più del 55% dei voti nelle elezioni di domenica, secondo le proiezioni di voto effettive, ed è quindi direttamente rieletto come ...