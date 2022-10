Austria al voto | il 75enne verde Van der Bellen verso la riconferma | «Il mio modello è Mattarella»

(Di domenica 9 ottobre 2022) In, con tutte le probabilità, si vala rielezione dell’attuale presidente della Repubblica, il 78enne Alexander van der, che, stando ai sondaggi e alle prime proiezioni, verràto già dopo ildurante il primo turno delle elezioni presidenziali svoltesi oggi, 9 ottobre. L’ex leader dei Verdi, attualmente in corsa in una lista indipendente sostenuta da tutte le forza che sostengono il governo, a eccezione della destra, alle ore 17, ossia subito dopo la chiusura delle urne, stando alle proiezioni della tv pubblica Orf avrebbe ottenuto il 54,6 per cento delle preferenze. Il rinnovo del suo mandato presidenziale era dato per certo dai sondaggi pre-elettorali, dato che i partiti Popolare e Socialdemocratico hanno rinunciato a presentare loro candidati. In uno scambio di ...

Il presidente ha poi confessato di aver temuto che tanti non sarebbero andati al, 'perché tanto Van der Bellen sarà rieletto. Ma ogni tornata elettorale va presa sul serio, ancora di più questa ...Il presidente ha poi confessato di aver temuto che tanti non sarebbero andati al, "perché ...erano considerate come una sorta di prova generale per le prossime tornate elettorali in. ...Nel bel mezzo della crisi energetica con l’inflazione che ha raggiunto il 9,3, circa 6,3 milioni di austriaci oggi si sono recati alle urne per eleggere il nuovo Capo dello Stato. Favorito l'ambiental ...Il Presidente austriaco Alexander van der Bellen ha ottenuto più del 55% dei voti nelle elezioni di domenica, secondo le proiezioni di voto effettive, ed è quindi direttamente rieletto come ...