Atp Gijon 2022 | qualificazioni | Giustino esce di scena al turno decisivo

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nulla da fare per Lorenzoneldelledel torneo ATP 250 di(cemento indoor). Il campano si è arreso contro il padrone di casa Nicolas Alvarez Varona con lo score di 6-2 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco. Primo set senza storia in cui l’azzurro non si procura alcuna palla break e cede la battuta nel sesto e nell’ottavo game. Poco da dire anche sulla seconda frazione. Qui l’italiano va subito in svantaggio per 5-0 (doppio break).prova a risollevarsi e piazza un parziale di due giochi di fila con tanto di tre match point annullati consecutivamente nel settimo game con lo spagnolo al servizio. Nell’ottavo gioco, però,cede per l’ennesima volta la battuta mancando l’accesso al main draw ...