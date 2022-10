Atalanta | Gasperini | 'La punizione ha cambiato la partita Le 300 partite e il giallo a Lookman'

Partita tra grandi quella tra Udinese e, che onorano la posizione di altissima classifica. Finisce 2 - 2 alla Dacia Arena: ... Dall'altra partein difesa si affida al trio Okoli - ...6 - Non riesce a festeggiare con una vittoria le 300 panchine con la Dea.bellissima per oltre un tempo, poi in verticale. Ci mette del suo con cambi troppo azzardati.Accettiamo il risultato, ho avuto indicazioni positive». Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ai microfoni di Dazn, dopo il 2-2 alla Dacia Arena contro l’Udinese.I bergamaschi allenati da Gasperini erano passati in vantaggio grazie ai gol di Lookman e Muriel prima di essere ripresi da Delofeu e Nehuen Perez ...