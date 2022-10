Atalanta | De Roon | «Dobbiamo riuscire a saltare la pressione»

(Di domenica 9 ottobre 2022) Le parole di Marten Deprima del calcio d’inizio di Udinese: «Sarà importante spostare la palla velocemente» Marten Deha parlato ai microfoni di DAZN di come l’può battere l’Udinese. Di seguito le sue parole. «a giocare elasaltando la loro meta campo dove sono più vulnerabili. Sarà importante spostare la palla velocemente e provare a fare male lì». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio Atalanta

(3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, De, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Pasalic; Muriel. Allenatore : Gian Piero Gasperini.(3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, De, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Pasalic; Muriel. Allenatore : Gian Piero Gasperini. de Roon: "Sappiamo come giocarla, oggi abbiamo un obiettivo" Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte fatte dai due tecnici ...Sono ufficiali le scelte di formazione di Udinese e Atalanta per la sfida in programma alle ore 15 alla Dacia Arena ...