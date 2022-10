“Astronauta russo” le promette di sposarla e le chiede 30mila euro per rientrare dallo spazio | donna truffata

(Di domenica 9 ottobre 2022) Un fantomatico “” ha promesso un matrimonio a unandole 4,4 milioni di yen, l’equivalente di, per potersulla Terra dalla stazione spaziale internazionale. È la truffa nella quale è caduta una 65enne giapponese, vittima di un uomo incontrato online. Il fatto è avvenuto nella prefettura di Shiga, a ovest di Tokyo, secondo quanto racconta la polizia. Laha trasferito l’ingente somma su un conto segnalato dall’uomo che sosteneva, appunto, di essere sulla stazione spaziale internazionale e che i soldi sarebbero serviti a finanziare il lungo viaggio dalla stazione orbitante a bordo di un razzo, oltre a coprire i costi per l’atterraggio sul nostro pianeta. Dopo una prima richiesta (e un primo invio di ...

