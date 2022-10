Ascolti Tv 8 ottobre | De Filippi controlla il debutto di Carlucci Dietro c’è il Professor Barbero che scopre l’America Meno gente del 2021 per le signore in battaglia

Leggi su tvzoom

(Di domenica 9 ottobre 2022)al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 4,213 milioni e 25,23%. Tg1 delle 13.30 a 3,7 milioni e 27,15%. Su Rai1 “Ballando tutti in pista” a 3,686 milioni e 20,74%. Su Canale5 “Tu si que vales” 3,6 milioni e 25,9%. “Reazione a catena” a 3,587 milioni e 25,3% nella seconda parte. “Ballando con le stelle” a 3,476 milioni e 24,32%. In un contesto climatico ancora favorevole, sabato 8, con al pomeriggio su Dazn Milan-Juve, e il record dell’ora di Filippo Ganna tra le 20.00 e le 21.00, in prima serata le ammiraglie si sono sfidate con i propri prodotti di punta. Su Rai1 è tornato Ballando con le stelle, mentre su Canale 5 Maria Deha risposto con un Tu si que vales già rodato. Lato Viale Mazzini, Rai2 ha mandato in onda il telefilm SWAT e Rai3 il documentario 1492, con Alessandroa ...