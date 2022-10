Ascolti TV 8 ottobre | Ballando con le stelle contro Tu si que vales | ecco chi ha vinto la prima serata

(Di domenica 9 ottobre 2022)TV 8: sdi “fuoco” tra lapuntata dicon lein onda su Rai1 con Milly Carlucci e Tu si quetrasmesso sull’ammiraglia Mediaset con Maria De Filippi: chi ha avuto la meglio?i dati auditel del prime time.TV 8con le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

TV 8: scontro di "fuoco" tra la prima puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai1 con Milly Carlucci e Tu si que vales trasmesso sull'ammiraglia Mediaset con Maria De Filippi : ...tv sabato 82022: preserale e access prime time Rai Uno " Tutti in Pista - Ballando con le Stelle ha intrattenuto 3.686.000 spettatori (20.7% di share). Canale 5 "Striscia la Notizia ...La prima sfida della stagione tra Tu sì que vales e Ballando con le stelle si chiude a favore di Canale5 che registra quasi il 26% di share, ma cala ...The Loneliest», l’atteso nuovo singolo dei Maneskin pubblicato ieri 7 ottobre, è la nuova canzone più ascoltata al mondo oggi ed entra alla posizione 53 nella classifica Top Songs Global di Spotify.