ASCOLTI TV 8 OTTOBRE 2022 | 3 | 5 MLN PER LA PREMIERE DI BALLANDO 24 | 3% CHE TALLONA TU SI QUE VALES 3 | 6 MLN 25 | 9% VERISSIMO 21 | 5%+18 | 4% | ITALIA SÌ 12 | 2%+15 | 1% | TVTALK 6 | 6%

(Di domenica 9 ottobre 2022)TV 8· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Caffè di RaiUno – xTg1 + Dialogo – 999 19.91 + 1122 20.46In Famiglia – 1202 23.18Buongiorno Benessere – 760 18.06Il Provinciale – 820 15.32Linea Verde Explora – 1271 17.21Linea Verde Life – 2198 19.81Tg1 – 3701 27.15La Barcolana di Trieste – 1381 11.25Passaggio a Nord-Ovest – 877 9.14A Sua Immagine – 701 7.86 + 676 7.92Sì! – 1019 12.22 + 1423 15.15Reazione a Catena – 2320 20.44Reazione a Catena – 3587 25.31Tg1 – 4213 25.23Tutti in Pista – 3686 20.74con le Stelle – 3476 24.32 1350 17.07 191 14.08 2634 30.53Innamorarasi ad Amsterdam – 638 14.63 Prima Pagina – xTg5 – 1143 21.77X-Style – 523 10.17Grande Dizionario degli Animali – 329 ...

