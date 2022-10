ilGiornale.it

... sarebbero stati usati dalla municipalizzata, provocando undi malagestione che, per l'... considerando solo i tre anni oggetto dell'inchiesta - 2016, 2017, 2018 - sia 5.409.215 euro. ...Risucchiato dalvirtuoso del Napule galattico di stasera, Ndombele si dimostra finalmente ...5 Picchiato ripetutamente da Blind, al 25 è bravissimo a tenere in campo una palla chea ... Arriva il vortice mediterraneo: ecco cosa rischia l'Italia Nel corso della prossima settimana, il meteo riserverà uno stop all'Ottobrata, grazie all'arrivo di un vortice Mediterraneo: cosa succede.E’ in arrivo una forte ondata di maltempo che investirà parte dell’Italia nel corso della prossima settimana, già da lunedì 10 ottobre. E’ quanto indicano gli esperti del sito www.iLMeteo.it, spiegand ...