Anticipazioni Un Altro Domani | Puntate Spagnole | Carmen e Kiros Separati Per Sempre!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 9 ottobre 2022)Unvuole assassinare Patricia per vendetta, ma finisce per essere sospettata di omicidio e deve fuggire dicendo addio anche a… Unsta andando avanti a buon ritmo in Italia, mentre in Spagna è già terminato. Per questo motivo è già possibile conoscere quale sarà il finale della soap. Avviandosi verso le ultimedella telenovela, emerge una verità molto negativa per i fan della coppia composta da. I due, infatti, sono costretti a dirsi addio per sempre.Un: ...