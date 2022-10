Andrea Roncato oggi | età | ex moglie | figli e patrimonio dell’attore di Fantozzi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 9 ottobre 2022) Chi è, l’attore che ha esordito nel duo Gigi ee ha recitato nei film di: età, biografia, carriera eè nato il 7 marzo 1947 a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, e ha 74 anni. Ha debuttato con il duo Gigi e, insieme a Gigi Sammarchi, per poi esordire al cinema e in televisione. Con Gigi Sammarchi, si è esibito in alcuni dei più noti locali di Bologna, per poi approdare in televisione e diventare una delle coppie più celebri del mondo dello spettacolo italiano. Nel corso della sua carriera, ha condotto alcuni programmi come Sabato al circo e Le cose buone della vita. Negli anni ’80, invece, ha collaborato a ...