Ammonito per aver esultato | l’assurdo cartellino giallo mostrato a Lookman

(Di domenica 9 ottobre 2022) Bergamo. Ademolasul campo dell’Udinese ha segnato il suo terzo gol stagionale con l’Atalanta, diventando uno dei più prolifici della stagione nerazzurra. Tutti i gol sono accomunati da un dettaglio: la stessa esultanza, classica, mimando gli occhiali con le mani andando a richiamare il proprio cognome (“Look” in inglese significa “guardare”, “man” è “uomo). Un’esultanza molto popolare nel mondo Atalanta e ormai nota in tutta Italia, ma evidentemente non all’arbitro della sfida della Dacia Arena. Daniele Doveri ha infattil’attaccante anglo-nigeriano dopovisto la sua celebrazione. Il direttore di gara ha evidentemente frainteso le intenzioni dell’ex Lipsia e Leicester, credendo si trattasse di una provocazione. Cosa che, chiaramente, non era.episodio è stato rimarcato anche dalle ...

