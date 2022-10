AMICI | MARIA DE FILIPPI TRA SANGIOVANNI | LA GARA DELLE COVER E LA SFIDA DI BALLO

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 9 ottobre 2022) Domenica 9 ottobre 2022, alle ore 14.00 su Canale 5,Deconduce il quarto appuntamento speciale della domenica pomeriggio del talent “”. Super ospite:, reduce dal successo internazionale in Spagna con il doppio platino di “Mariposas” feat. Aitana, canta il suo nuovo singolo “Fluo” (uscito venerdì 7 ottobre). L’artista festeggerà questo primo anno e mezzo di musica in cui ha collezionato 27 dischi di platino con due concerti evento: il 19 ottobre a Roma al palazzetto dello sport e il 23 ottobre a Milano al forum di Assago. In studio per laci sarà Giorgia, unavoci più belle del panorama italiano con oltre 7 milioni di copie vendute in Italia e all’estero. A giudicare ladi ...