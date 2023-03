“Ale in Cucina”: la (video) ricetta della crostata morbida con frolla allo yogurt di Benedetta Parodi (Di domenica 9 ottobre 2022) La crostata, simbolo della colazione all’italiana, ‘tradisce’ il suo ingrediente più celebre, il burro, e sfoggia una nuova, sorprendente consistenza, nella ricetta di Benedetta Parodi. La cuoca più amata dell’etere modifica l’impasto, ma non l’aspetto, del classico dolce da colazione, sostituendo parte del burro con lo yogurt, il quale rende l’impasto soffice e leggero. E’ una crostata morbida, quasi una torta, ma sottile e strabordante di confettura. Ingredienti frolla allo yogurt: 300 g farina, 125 g zucchero, 75 g burro, 75 g yogurt, 1 uovo, mezza bustina di lievito per dolci confettura a piacere Procedimento Preparo la frolla allo ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 9 ottobre 2022) La, simbolocolazione all’italiana, ‘tradisce’ il suo ingrediente più celebre, il burro, e sfoggia una nuova, sorprendente consistenza, nelladi. La cuoca più amata dell’etere modifica l’impasto, ma non l’aspetto, del classico dolce da colazione, sostituendo parte del burro con lo, il quale rende l’impasto soffice e leggero. E’ una, quasi una torta, ma sottile e strabordante di confettura. Ingredienti: 300 g farina, 125 g zucchero, 75 g burro, 75 g, 1 uovo, mezza bustina di lievito per dolci confettura a piacere Procedimento Preparo la...

