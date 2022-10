BergamoNews.it

Il Palazzetto dello Sport di Bergamo cambia volto e denominazione: il Volley Bergamo 1991 ha infatti annunciato che la casa delle sfide rossoblù, e non solo, prenderà il nome di. Il nome deriva dal contributo diSpa, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Italia di Borsa Italiana, che vedrà appunto intitolato il ...Il Palazzetto dello Sport di Bergamo cambia volto e denominazione: il Volley Bergamo 1991 ha infatti annunciato che la casa delle sfide rossoblù, e non solo, prenderà il nome di. Il nome deriva dal contributo diSpa, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Italia di Borsa Italiana, che vedrà appunto intitolato il ... Al Pala Intred la presentazione del Volley Bergamo 1991: “Un gruppo che può dare tanto” Volley donne A1. In un Pala Indred vestito a festa dirigenti, allenatore e giocatrici si sono presentati ai tifosi. La prossima stagione dovrebbe vedere la squadra bergamasca in grado di disputare un ...Termina in parità l’allenamento congiunto tenutosi oggi pomeriggio al Pala Intred tra il Volley Bergamo 1991 e la Wash4Green Pinerolo. Un ottimo banco di prova per la formazione di Marchiaro dopo i te ...