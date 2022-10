Abbonamenti scuole a quotidiani | periodici e riviste scientifiche | le rilevazioni dal 14 ottobre

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dal 14lepossono presentare domanda di partecipazione ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con i quali si prevede l’erogazione di contributi a favore delle istituzioni scolastiche, consistenti in un importo pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2022 per l’acquisto di uno o piùe di settore, anche in formato digitale. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...fino alla danza e non da ultimo la possibilità di tornare a sottoscrivere nuovi... di un programma speciale pensato per i giovani che affiancherà l'insieme di proposte per lee per i ...... rivolte a studenti e personale di, università, accademie, fra cui anteprime, prove aperte, ... La vendita deglidella Stagione Lirica e Sinfonica al Teatro Filarmonico con diritto di ... Abbonamenti scuole a quotidiani, periodici e riviste scientifiche, contributi fino al 90% delle spese: domande dal 14 ottobre al 13 gennaio. I bandi La delusione del padre di una studentessa che ha diritto all'abbonamento del bus gratis grazie all'iniziativa della Regione: "Migliorare la comunicazione". L'azienda: "Va rinnovato, altrimenti si è se ...C’è tempo fino al 31 ottobre per partecipare al concorso oramai trentennale riservato alla scuola primaria. La sezione aperta a tutti si è chiusa il 31 maggio. Il progetto prevede anche distribuzione ...