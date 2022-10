A Lecco vietato nutrire gli animali randagi | scoppia la polemica

... cigni, piccioni, nutrie, anatre, gatti, cani randagi, ecc.), il Comune di- è la spiegazione - ha emesso un'ordinanza che vieta di somministrare qualunque tipo di alimento costituito da ...'Le ordinanze affama - randagi sono una vergogna nazionale - sottolinea - e non avrei mai pensato di doverne parlare in una città civile come'. Si tratta 'di un sistema classico, ben noto alle ...Niente cibo a gatti e cani randagi, tantomeno a piccioni, cigni, gabbiani: il Comune di Lecco ha emesso una ordinanza che ha fatto infuriare gli animalisti con Aidaa che ha presentato una querela e l' ...La presidente di Leidaa ha invitato il sindaco di Lecco Gattinoni a revocare l’ordinanza altrimenti farà ricorso al Tar ...