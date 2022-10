(Di domenica 9 ottobre 2022) Un giovane straniero che, giunto in Italia dalla Guinea, non era riuscito a integrarsi ma anzi aveva iniziato un percorso che lo aveva ridotto come uno, è stato 'salvato' grazie a una gara di ...

Agenzia ANSA

...era riuscito a integrarsi ma anzi aveva iniziato un percorso che lo aveva ridotto come uno,... Ora ilverrà rimpatriato e potrà riabbracciare la sua famiglia, che lo credeva morto. La ...Non è nemmeno chiaro se il veicolo siaautonomamente o se ci sia stato un impatto con un'... Stando al parere dei medici, ilpotrebbe guarire in tre mesi se non ci saranno complicazioni. ... 23enne sbandato riabbraccerà la famiglia - Lombardia - ANSA.it Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...