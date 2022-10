Zerocalcare e il nuovo libro «No Sleep Till Shengal» | «Vi racconto il massacro degli ezidi tra Isis | Iraq e Turchia»

(Di sabato 8 ottobre 2022) L’autore di fumettiha pubblicato «No». Ovvero ilche racconta la popolazione ezida schiacciata fra l’, il governo iracheno e quello turco. E oggi racconta a Franco Giubilei per La Stampa la genesi dell’opera: «Non sono appassionato della guerra in sé, ma del diverso modello che viene affermato nella società. Dopo essere stati uccisi a migliaia dall’nel 2014, con violenze su donne e bambini, sono stati aiutati a scappare dai kurdi del Pkk (il partito comunista kurdo, visto come il fumo negli occhi da tutti gli altri soggetti attivi nell’area. A cominciare dai turchi, che ne temono le spinte indipendentisti nella loro nazione, ndr) per poi tornare nella loro terra e sconfiggere ...

Al dibattito partecipano, Chiara Cruciati, Rojbin, Manolo Luppichini e Maria Edgarda "Eddi" Marcucci, Roberto Mapelli, della casa editrice "Punto Rosso" e una rappresentanza de comitato ...Un disegnetto di Zerocalcare val bene una coda. I fan del fumettista, a partire da questa mattina si sono messi in fila alla spicciolata, davanti alla libreria Feltrinelli Red di piazza della Repubbli ...Sabato 8 ottobre due appuntamenti di solidarietà per non restare indifferenti davanti alla strade della comintà afghana e curda. Al mattino in ...