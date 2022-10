Zakaria resta in Premier League? L’incredibile scenario intorno al centrocampista

(Di sabato 8 ottobre 2022) Sembra deciso il futuro di; cerchiamo di capire dove potrebbe giocare ilal termine della stagione. Nella scorsa sessione invernale di mercato, la Juventus ha messo a segno due colpi decisamente importanti: parliamo di Valhovic e. Se il primo sta decisamente ripagando l’investimento fatto dalla società, lo stesso non si può dire per il. Escluso il gol nella gara di esordio, ha faticato e non poco ad imporre le proprie qualità e questo anche a causa di un problema muscolare che ha inevitabilmente rallentato il suo inserimento nel sistema di gioco dei bianconeri. In questo mercato estivo è andato, in prestito, incon il campionato inglese che potrebbe rappresentare il suo futuro. LaPresseLe ultime ore del mercato estivo sono state decisamente ...

Il Milan soffre, main gara anche grazie a un recupero enorme di Kalulu su Sterling lanciato ... A disp.: Bettinelli, Mendy, Pulisic,, Ziyech, Azpilicueta, Cucurella. MILAN (4 - 2 - 3 - 1):......in campo senza una soluzione di gioco offensivo che non sia il cross in area per MILIK finchè...che vanno dentro in verticale creando superiorità ed io ancora non ho capito la cessione di...