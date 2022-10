WWE | Gunther si conferma campione intercontinentale

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il Main Event di Smackdown di questa notte ha visto affrontarsi nell’atteso rematche Sheamus per il titolodel tedesco. Questo è stato tanto barbaro e fisico quanto lo è stato il primo incontro tra i due, con il petto dell’Irlandese uscito completamente livido dalla contesa. Tuttavia, nonostante il fisico debilitato dalle chop di, Sheamus ha costretto l’avversario alla resa. Il problema è stato che secondo l’arbitro il “Ring General” non aveva ceduto, aprendo la strada alla vittoria per ilin carica. Una vittoria rubata La dinamica della controversia è stata questa: Sheamus aveva intrappolatoin una presa di sottomissione, costringendo quest’ultimo alla ricerca disperata delle corde. Nel far ciò,avrebbe ceduto ...

