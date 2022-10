WWE | Bianca Belair vicina ad uno storico record | ma solo se batte Bayley

(Di sabato 8 ottobre 2022) Questa notte andrà in scena il PLE WWE Extreme Rules e uno dei match più importanti della card è quello valido per il Raw Women’s Championship. Questo match sarà anche il primo Ladder Match femminile 1 vs 1 nel main roster WWE.vicino, ma ad una condizione Una piccola curiosità è quella che riguarda proprio, o meglio il suo regno da campionessa. Infatti amancano 12 giorni per raggiungere i 200 giorni da campionessa e ciò sarebbe a suo modo un, dopo quello del main event di WrestleMania 37. Infatti se la EST arriverà ai 200 giorni da campionessa, sarebbe la prima donna afro-americana a raggiungere questo traguardo, per farlo però dovrà prima superare un grande ostacolo che porta il nome di, questa notte ad ...

Zona Wrestling

A vincere sono state le prime grazie a uno schienamento di Bayley dai danni didopo un perfetto moonsault di Iyo Sky.Intercontinental Championship: Gunther (C) batte Sheamus Nella nostra ...... Bayley, Dakota Kai & Iyo Sky vsBelair, Alexa Bliss & Asuka Intercontinental Championship ... Rhea Ripley) Single Match Vincitore: Seth Rollins vs Matt Riddle UndisputedUniversal ... WWE: Bianca Belair e Bayley fanno la storia, sarà il primo 1 vs 1 femminile in un Ladder Match nel main ro... La WWE rende Extreme Rules di nuovo estremo. Chi uscirà vittorioso dall'evento e cosa dobbiamo aspettarci dal White RabbitAl Wells Fargo Center di Philadelphia (Pennsylvania) sarà un Premium Live Event storico per l'Italia, con la prima apparizione in assoluto del nostro connazionale Giovanni Vinci ...