Volley | Mondiali femminili 2022 | continua il dominio della Serbia | vittorie anche per Brasile e Usa

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ci si avvia sempre più spediti verso la conclusioneseconda fase deidi, in corso di svolgimento tra Olanda e Polonia. Nel Pool E in cui è stata l’Italia a trionfare in prima posizione, la seconda va al, che chiude con ventitré punti. Nell’ultima gara del girone le sudamericane hanno avuto un inizio un po’ troppo rilassato, cedendo il primo set 26-28 contro il Belgio, ma poi la reazione è stata veemente. Dominati i successivi tre parziali: 25-17, 25-11, 25-16. TABELLONE QUARTI DI FINALE: GLI ACCOPPIAMENTI IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ITALIA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I TELECRONISTI RAI E SKY ITALIA TRA LE FAVORITE, MA LE AVVERSARIE NON MANCANO TUTTI I LIVE DELLE PARTITE GIRONI E TABELLONE ...

Il Brasile trema per un set, concede al Belgio il primo parziale ai vantaggi, ma poi mette il turbo e domina la partita in lungo e in largo ai2022 difemminile. Le vicecampionesse olimpiche si sono imposte per 3 - 1 (26 - 28; 25 - 17; 25 - 11; 25 - 16) e concludono la Pool E al secondo ......12.30 Giappone vs Olanda domani alle 15.30 Porto Rico vs Argentina domani alle 18.30 FOTOGALLERY federvolley.it %s Foto rimanenti dal 23 settembre Le 14 azzurre convocate per il Mondiale di...Nei quarti una tra Brasile, Giappone, Cina e Belgio. – Una grande Italia ha dominato la Cina 3-0 (26-24, 25-16, 25-20) nell’ultima gara della 2a fase del Campionato del Mondo 2022. Un… Leggi ...ROTTERDAM- L'Italia del volley lanciano un chiaro messaggio da Rotterdam, asfaltando l'insidiosa Cina nell'ultima partita della seconda fase del Mondiale e mettendo in mostra un ...