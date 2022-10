Volley | Italia - Cina 3 - 0 Azzurre ai quarti da prime nel girone - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Le ragazze di Mazzanti non si fermano e demoliscono anche la corazzata cinese. Aritmetico il primo posto nel Gruppo ...Grandeal Mondiale in Olanda. Le azzurre travolgono la Cina, una delle squadre più accreditate e si prendono il primo posto in questo secondo girone. Adesso devono aspettare solo di conoscere l'...Mondiali volley femminile, Italia-Cina 3-0 (26-24; 25-16; 25-20): le “Azzurre” chiudono la Pool E al primo posto con una grande vittoria sulle asiatiche. Ora i quarti di finale, dove le “Azzurre” ...Questi i parziali del match: 26-24, 25-16, 25-20. Si tratta dell'ottava vittoria per la squadra italiana su nove gare disputate. Adesso Egonu e compagne torneranno in campo martedì ad Apeldoorn. - ...