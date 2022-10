Volley femminile | possibile biscotto della Serbia ai Mondiali | la chance di ‘scegliere’ l’avversaria

Ultima sfida per le Azzurre del secondo girone dei mondiali. Alle ore 13.30 diretta su Rai 2, e in simulcast in streaming su rainews.it e su Rai ...ITALIA - CINA, PROBABILI FORMAZIONI E SESTETTI TITOLARI ITALIA: Orro - Egonu, Bosetti/Pietrini/Sylla, Danesi - Chirichella, De Gennaro. CINA: Diao - Gong, Li - Wang, Yuan - Yang, Wang.Riparte questo fine settimana il volley nazionale e regionale, dalla serie "B1" in giù, con sei compagini lucchesi impegnate per i rispettivi obiettivi, primo fra tutti quello di coinvolgere le rispet ...L’Italia affronterà la Cina nell’ultimo incontro della seconda fase a gironi dei Mondiali 2022 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo oggi pomeriggio, alle ore 13.30, per fronteggiare le ...