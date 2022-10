Volley femminile | Mondiali 2022 | Polonia ai quarti contro gli USA La Serbia ritrova la Turchia

(Di sabato 8 ottobre 2022) Laha sconfitto la Germania per 3-2 (26-24; 20-25; 25-18; 26-28; 15-10) al termine di una partita al cardiopalma e si è qualificata per idi finale deidi. Le padrone di casa fanno festa di fronte al proprio pubblico di Lodz e grazie a questo successo chiudono la Pool F al terzo posto, regalandosi la sfida da dentro o fuori con gli USA. Le biancorosse hanno già battuto le Campionesse Olimpiche pochi giorni fa e sogneranno una nuova magia a Gliwice. Laaffronterà invece la, nuovo derby tra Daniele Santarelli e Giovanni Guidetti che oggi è stato vinto dal tecnico di Conegliano. Le vincitrici di questi duesi incroceranno in semifinalle. Prestazione rimarchevole ...

i giocatori della Nazionale 'Oggi sono felice, soprattutto per le ragazze, sono proprio queste sensazioni che a volte servono per farci giocare il volley che ci piace', ha commentato Mazzanti. 'Ora